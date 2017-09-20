Опрос: за вымышленного кандидата в президенты готовы проголосовать 18% россиян

Причем 15% опрошенных готовы поддержать этого кандидата, даже несмотря на то, что ничего о нем не знают.

Эксперимент позволил узнать, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян.

Ранее "Левада-центр" выдумал "Партию молодежи", которая в итоге обогнала по электоральному рейтингу некоторые реальные партии.

Другой опрос показал, что в августе за Путина готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% — от намеренных участвовать в выборах-2018. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали 3% респондентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального — по 2%. Наконец, более двух третей опрошенных хотят видеть Путина президентом и после 2018 года — пять лет назад таковых было лишь 34%, пишет bfm.ru.