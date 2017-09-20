Опрос: за вымышленного кандидата в президенты готовы проголосовать 18% россиян

За вымышленного кандидата в президенты России Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин, готовы проголосовать 18% россиян. Результаты эксперимента, проведенного в августе "Левада-центром", публикуют "Ведомости".
Причем 15% опрошенных готовы поддержать этого кандидата, даже несмотря на то, что ничего о нем не знают.
Эксперимент позволил узнать, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян.
Ранее "Левада-центр" выдумал "Партию молодежи", которая в итоге обогнала по электоральному рейтингу некоторые реальные партии.
Другой опрос показал, что в августе за Путина готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% — от намеренных участвовать в выборах-2018. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали 3% респондентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального — по 2%. Наконец, более двух третей опрошенных хотят видеть Путина президентом и после 2018 года — пять лет назад таковых было лишь 34%, пишет bfm.ru.
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