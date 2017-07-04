Опубликован новый рейтинг упоминаемости алтайских топ-менеджеров

Ресурс Политсиб.ру составил новый рейтинг упоминаемости алтайских руководителей компаний по итогам II квартала 2017 года.
Первое место с 37 упоминаниями занял руководитель алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Составители рейтинга отмечают, что менеджера часто цитировали в связи с передачей в концессию СГК объектов теплоснабжения Рубцовска, а также началом ремонта турбины №1 на барнаульской ТЭЦ-3.
На втором месте с 33 упоминаниями оказался Евгений Ракшин, совладелец сети "Мария-Ра" и девелопер. Его упоминали в связи с повторным открытием ТРЦ "Галактика", строительством третьего малаховского кольца около ТЦ "Волна", а также планами по открытию объекта в "Бирюзовой Катуни".
Тройку замкнул Вадим Смагин, гендиректор "Бочкаревского пивоваренного завода". У него 23 упоминания. Они связаны с тем, что "Бочкари" взяли кубок в Ночной хоккейной лиге, визитом в Бочкари полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, а также недавним "Алтайфестом".
Четвертое место в рейтинге упоминаемости разделили Сергей Приб и Нодар Шония. Пятое место также досталось сразу двоим — его разделили Юрий Матвейко и Павел Тулин.
Руководитель "СПТК" Альберт Лунев, благодаря активности в АКЗС и партийных проектах занял шестую строчку рейтинга. Седьмую строчку разделили его коллеки по краевому парламенту Сергей Бенслер и Сергей Писарев.
На восьмом месте — руководитель алтайского агрохолдинга "Юг Сибири" Михаил Маркович. Составители рейтинга отмечают, что Маркович вошел в рейтинг благодаря достижениям холдинга в производственной сфере, а также активной работе в рамках социальной и гуманитарной направленности. "Так, в рассматриваемый период местные СМИ писали о приобретении имущества мелькомбината в Ребрихе, запуске новой линии брикетирования лузги подсолнечника, продолжении амбициозного проекта "Соя". Кроме того, стало известно о том, что в рамках продовольственной программы ООН "Юг Сибири" поставил крупную партию растительного масла нуждающимся в страны Африки и Латинской Америки. А в июне агрохолдинг познакомил со своей работой барнаульских школьников, проведя для них увлекательную экскурсию", — пишет Политсиб.ру.
На девятом месте рейтинга с 11-ю упоминаниями каждый разместились сразу три руководителя: Анатолий Вытоптов, Сергей Ножкин и Владимир Устинов.
Замыкает десятку самых медийных топ-менеджеров заместитель гендиректора компании "Полимерпласт" Олег Шелудяков. Его предприятие намерено начать выпуск лейкопластыря.
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