Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение военного борта Ту-154 (обновлено)

Назван список пассажиров военного самолета ТУ-154, потерпевшего крушение над акваторией Чёрного моря. Причинами, по предварительным данным, стали техническая неисправность и ошибка пилотов. Версия теракта на данный момент исключена. На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа, в том числе журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом российских военных.

Состав экипажа Ту-154 85572: 1. м-р Волков Р.В. 2. к-н Ровенский А.С. 3. п/п-к Петухов А.Н. 4. к-н Мамонов А.В. 5. ст. л-т Парикмахеров В.Н. 6. м-р Трегубов В.А. 7. ст. л-т Сушков B.C. 8. ст. л-т Суханов А.О. Список лиц, перевозимых на воздушном судне: Военнослужащие: 1. г/л-т Халилов В.М. 2. п-к Хасанов А.Б. 3. п-к Ваганов А.И. 4. п-к Иванов А.Ю. 5. п/п-к Колосовский А.В. 6. м-р Долинский А.И. 7. п-к Негруб А.Н. 8. к-н Абросимов С.С. Федеральные государственные гражданские служащие: 1. Губанков А.Н. 2. Бадрутдинова О.Т. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П. Средства массовой информации: 1.Рунков Д.А. 2.Денисов В.В. 3.Сойдов А.А. 4.Лужецкий М.В. 5.Обухов П.К. 6.Пестов О.М. 7.Ржевский В.В. 8.Суранов А.А. 9.Толстов Е.В. Ансамбль им. Александрова: 1. Сонников А.В. 2. Гужова Л.А. 3. Ивашко А.Н. 4. Бродский В.А. 5. Булочников Е.В. 6. Голиков В.В. 7. Осипов Г.Л. 8. Санин В.В. 9. Майоров К.В. 10. Буряченко Б.Б. 11. Бобовников Д.В. 12. Баздырев А.К. 13. Белоножко Д.М. 14. Бесчасинов Д.А. 15. Васин М.А. 16. Георгиян А.Т. 17.Давиденко К.А. 18.Денискин С.И. 19.Журавлев П.В. 20.Закиров P.P. 21.Иванов М.А. 22.Иванов А.В. 23.Котляр С.А. 24.Кочемасов А.С. 25.Кривцов А.А. 26.Литвяков Д.Н. 27.Мокриков А.О. 28.Моргунов А.А. 29.Насибулин Ж.А. 30.Новокшанов Ю.М. 31.Поляков В.В. 32.Савельев А.В. 33.Соколовский А.В. 34.Тарасенко А.Н. 35.Трофимов А.С. 36.Узловский А.А. 37.Халимон B.JI. 38.Штуко А.А. 39.Крючков И.А. 40.Ермолин В.И. 41.Быков C.JI. 42.Колобродов К.А. 43.Корзанов О.В. 44.Ларионов И.Ф. 45.Ляшенко К.И. 46.Михалин В.К. 47.ст.с-т Попов В.А. 48.Разумов А.А. 49.Серов А.С. 50.Шахов И.В. 51.Арчукова А.А. 52.Гильманова P.P. 53.Игнатьева Н.В. 54.Клокотова М.А. 55.Корзанова Е.И. 56.Пырьева Л.А. 57.Сатарова В.И. 58.Трофимова Д.С. 59.Хорошова Л.Н. 60.Цвиринько А.И. 61.Шагун О.Ю. 62.Гурар Л.И. 63.Сулейманов Б.Р. 64. Столяр И.В. Минобороны открыло горячую линию: 8-800-100-18-86. Смотрите также