Опубликованы подробности крушения самолета в Балашихе на авиашоу

Один из двоих погибших при крушении самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковной Балашихе оказался фотокорреспондентом, который должен был с высоты снять эффектый трюк.
Начальник пресс-службы ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Игорь Филимонов опроверг информацию, что оба погибших были пилотами. По его словам, Борис Тылевич был фотокорреспондентом-любителем, а не членом экипажа.
"Данное воздушное судно не принадлежит ДОСААФ, а находившиеся на борту не были сотрудниками оборонной организации", — уточнил он.
Пилот Дмитрий Сухарев при падении сумел увести самолет в сторону от зрителей, после чего Ан-2 упал на землю и загорелся.
"Дмитрий Сухарев был опытнейшим летчиком, настоящим мастером своего дела, он великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2. По всей видимости, его опыт помог ему в последний момент увести воздушное судно в сторону от зрителей авиационного праздника. Для ДОСААФ это настоящая трагедия, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", — сказал Филимонов.
Он отметил, что ДОСААФ окажет помощь в организации похорон родственникам погибших при крушении, пишет "Росбалт".
Тем временем очевидцы сообщили, что самолет столкнулся с землей после выполнения фигуры высшего пилотажа "бочка". Ан-2 начал резко терять высоту и задел крылом землю, что и стало причиной трагедии.
Ан-2 был вторым из поднявшихся в небо в рамках показательного авиашоу, приуроченного к 70-летию выпуска этих самолетов, проходившему на аэродроме "Черное" в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что прокуратура и следователи начали доследственную проверку по факту крушения самолета.
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