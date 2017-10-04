Опубликовано первое панорамное видео из открытого космоса

Ролик создан телеканалом RT в сотрудничестве с "Роскосмосом" и РКК "Энергия". Проект получил название Spacewalk 360. Видео снято в формате 360 градусов.

На кадрах можно увидеть, как российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом Международной космической станции (МКС).

Руководитель проекта Эдуард Чижиков отметил, что благодаря данному проекту жители Земли впервые смогли увидеть открытый космос и нашу планету глазами космонавтов, пишет informing.ru.