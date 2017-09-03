Опубликовано видео горящего в Сочи BMW X6

Из полыхающей машины вытащили людей, на некоторых полностью сгорела одежда.

По предварительным данным, водитель BMW X6 потерял контроль за управлением авто и врезался в ограждение на тротуаре, после чего машина мгновенно вспыхнула.

Двое пострадавших в больнице с тяжелыми травмами, пишет news-r.ru. О состоянии еще четырех человек ничего неизвестно, как и о том, как шесть человек оказались в салоне легкового автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, им предстоит установить все детали аварии, повлекшей тяжелые травмы.

О состоянии еще четырех человек ничего неизвестно, как и о том, как шесть человек оказались в салоне легкового автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, им предстоит установить все детали аварии, повлекшей тяжелые травмы.

На место приехали оперативные службы. На этом участке дороги образовалась пробка, пишет bloknot-krasnodar.ru.