Опубликовано видео горящего в Сочи BMW X6

Инцидент произошел утром 3 сентября в Адлерском районе Сочи, неподалеку от санатория "Южный".
Из полыхающей машины вытащили людей, на некоторых полностью сгорела одежда.
По предварительным данным, водитель BMW X6 потерял контроль за управлением авто и врезался в ограждение на тротуаре, после чего машина мгновенно вспыхнула.
Двое пострадавших в больнице с тяжелыми травмами, пишет news-r.ru. О состоянии еще четырех человек ничего неизвестно, как и о том, как шесть человек оказались в салоне легкового автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, им предстоит установить все детали аварии, повлекшей тяжелые травмы.
О состоянии еще четырех человек ничего неизвестно, как и о том, как шесть человек оказались в салоне легкового автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, им предстоит установить все детали аварии, повлекшей тяжелые травмы.
На место приехали оперативные службы. На этом участке дороги образовалась пробка, пишет bloknot-krasnodar.ru.
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