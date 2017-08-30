Опубликовано видео посадки самолета во время смерча в Сочи

Воздушное судно заходит на посадку на фоне сразу трех устойчивых вихревых столбов.

По метеоусловиям отложили девять рейсов. Некоторые отправляли на запасные аэродромы, пишет РБК.

О смерчах в Сочи краевой главк МЧС предупредил заранее.

Отдыхающие сняли и выложили в соцсети видеозаписи, на которых запечатлены сразу несколько смерчей.

По некоторым данным, одновременно их было девять. Другие насчитали над морем целых 12 вихрей.

"Формирование смерчей было зафиксировано, но в море, без выхода на сушу. Ущерба нет", — сообщили "Кубани 24" в пресс-службе краевого главка МЧС России.

29 августа в Сочи выпал первый снег на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря в Красной Поляне. В справочной курорта "Горки Город" сообщили, что осадки можно назвать "первым снегом", так как на этой высоте в течение лета снег не выпадал в течение последних 20 лет. В прошлом году, по их словам, снег впервые выпал 23 сентября.

В районе Красной Поляны на дорогу сошел грязевой сель,заблокировавший порядка 20 автомобилей. Сейчас все люди эвакуированы в безопасные места.