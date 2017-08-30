Опубликовано видео посадки самолета во время смерча в Сочи

В паблике "Типичный Сочи" опубликована видеозапись, на которой видно, как на фоне смерчей в сторону адлерского аэропорта летит пассажирский самолет.
Воздушное судно заходит на посадку на фоне сразу трех устойчивых вихревых столбов.
По метеоусловиям отложили девять рейсов. Некоторые отправляли на запасные аэродромы, пишет РБК.
О смерчах в Сочи краевой главк МЧС предупредил заранее.
Отдыхающие сняли и выложили в соцсети видеозаписи, на которых запечатлены сразу несколько смерчей.
По некоторым данным, одновременно их было девять. Другие насчитали над морем целых 12 вихрей.
"Формирование смерчей было зафиксировано, но в море, без выхода на сушу. Ущерба нет", — сообщили "Кубани 24" в пресс-службе краевого главка МЧС России.
29 августа в Сочи выпал первый снег на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря в Красной Поляне. В справочной курорта "Горки Город" сообщили, что осадки можно назвать "первым снегом", так как на этой высоте в течение лета снег не выпадал в течение последних 20 лет. В прошлом году, по их словам, снег впервые выпал 23 сентября.
В районе Красной Поляны на дорогу сошел грязевой сель,заблокировавший порядка 20 автомобилей. Сейчас все люди эвакуированы в безопасные места.
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