Опубликовано видео прохода первого корабля под железнодорожной аркой Крымского моста

Проходя под аркой, капитан сухогруза дал приветственный сигнал, говорится на сайте проекта "Крымский мост".





В караване, идущем со стороны Азовского моря, около 50 пароходов. Следом по Керчь-Еникалькому каналу будет отправлен караван судов из Черного моря в Азовское.

На Керчь-Еникальском канале задействованы 20 лоцманов и 5 лоцманских судов.

Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м. Благодаря этому суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал. Плавучие опоры, с помощью которых проводились транспортировка и установка железнодорожной арки, уже причалили к керченскому берегу пролива. После окончания работ по закреплению железнодорожной арки будет начата операция по транспортировке и установке фарватерной арки автомобильной части Крымского моста, пишет РБК.





Справка

"Святитель Алексий" - однопалубное двухвинтовое судно класса "река-море" проекта "Валдай". Оно было заложено на стапелях петербургской "Северной верфи". Тогда в торжественной церемонии освящения судна принял участие патриарх Московский и всея Руси Алексий II.