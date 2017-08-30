Опубликовано видео прохода первого корабля под железнодорожной аркой Крымского моста

29 августа сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу.
Проходя под аркой, капитан сухогруза дал приветственный сигнал, говорится на сайте проекта "Крымский мост".
В караване, идущем со стороны Азовского моря, около 50 пароходов. Следом по Керчь-Еникалькому каналу будет отправлен караван судов из Черного моря в Азовское.
На Керчь-Еникальском канале задействованы 20 лоцманов и 5 лоцманских судов.
Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м. Благодаря этому суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал. Плавучие опоры, с помощью которых проводились транспортировка и установка железнодорожной арки, уже причалили к керченскому берегу пролива. После окончания работ по закреплению железнодорожной арки будет начата операция по транспортировке и установке фарватерной арки автомобильной части Крымского моста, пишет РБК.
Справка
"Святитель Алексий" - однопалубное двухвинтовое судно класса "река-море" проекта "Валдай". Оно было заложено на стапелях петербургской "Северной верфи". Тогда в торжественной церемонии освящения судна принял участие патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.