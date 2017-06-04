Опубликовано видео смерча, пронесшегося над Уралом

В самом городе восемь человек пострадали и один погиб.

Всего в Свердловской и Челябинских областях пострадали 11 человек. "Одиннадцать человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы", — заявили в экстренных службах. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов, пишет "Росбалт".

Смерчи на этой неделе также пронеслись над Татарстаном и Башкирией. В Алтайском крае жители также сняли бушующую стихию 30 мая.