Опубликовано видео смерча, пронесшегося над Уралом

В сети появились многочисленные видео, показывающие последствия урагана в Нижнем Тагиле и его окрестностях.
В самом городе восемь человек пострадали и один погиб.
Всего в Свердловской и Челябинских областях пострадали 11 человек. "Одиннадцать человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы", — заявили в экстренных службах. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов, пишет "Росбалт".
Смерчи на этой неделе также пронеслись над Татарстаном и Башкирией. В Алтайском крае жители также сняли бушующую стихию 30 мая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.