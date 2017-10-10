Опубликовано видео, в котором кандидаты в губернаторы прыгают со скалы в воду

РБК опубликовал видео, на котором потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают со скалы высотой 7 метров в реку на водопадах неподалеку от Сочи.
Как сообщил изданию пресс-секретарь Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Дмитрий Соколов, прыжки со скалы на Агурском водопаде были частью тренинга. Прыжки проходили в рамках программы РАНХиГС по подготовке кадрового резерва для администрации президента. Подлинность видеозаписи подтвердил один из участников тренинга.
В числе снятых на видео людей оказались те, кого политологи называли в числе фаворитов на должности губернаторов этой осенью. Например, глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Его представитель отказался прокомментировать участие в тренинге. Депутат Госдумы РФ от "Справедливой России" Александр Бурков, которого 9 октября Владимир Путин назначил врио губернатора Омской области, также принял участие в тренинге.
По данным издания, с 3 по 7 октября в Сочи прошел учебный тренинг для кандидатов на должности глав регионов. Его проводили по материалам курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Обучение прошли представители министерств, Совета Федерации и Госдумы. Всего учеба, организованная при участии администрации президента для подготовки кадров на губернаторские посты и на руководящие должности в регионах, продлилась девять месяцев, пишет znak.com.
По информации РБК, по учебной программе прошли обучение недавно назначенные главы регионов Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ) и Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Орловская область) и Александр Бурков (Омская область).
В России за последние недели сменилось девять руководителей регионов: Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской и Омской областей, Дагестана, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Приморского краев. В администрации президента отставки назвали абсолютно ожидаемым ротационным процессом. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщал, что ротация в рядах глав регионов завершится к середине этой недели.
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