Опубликовано видео взрыва ослепляющего метеорита над Китаем

Над Китаем взорвался метеорит. В сети опубликовано видео этого явления.
Авторы ролика отмечают, что видели, как в течение нескольких секунд в небе произошли три яркие вспышки.
Ученые считают, что неизвестные объекты, взрывы которых наблюдали в Китае, были метеоритами. Специалисты предполагают, что этого мог быть один метеорит, который при вхождении в атмосферу Земли раскололся на несколько более мелких.
Специалисты из Юньнаньских обсерваторий Китайской академии наук Чжан Синьсян заявил, что на видео запечатлено, скорее всего, падение болида. Падение болидов чаще всего сопровождается взрывом или серией взрывов.
В NASA также зафиксировали падение этого метеорита.
Падение метеоритов сопровождалось детонацией силой в 0,54 килотонны (540 тонн в тротиловом эквиваленте), пишет informing.ru.
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