В одно и то же место: Kia слетела с моста на пр. Калинина в Барнауле

Ночью 7 октября с моста на пр. Калинина слетел автомобиль Kia. Очевидцы в Barnaul 22 сообщают, что машина снесла ограждение, на месте работали полиция и "скорая".
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Artym O_o в vk.com/barneos22.
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.
Свидетели происшествия пишут, что все остались живы. Автолюбители предполагают, что водитель мог не справиться с управлением из-за гололеда и несоблюдения погодных условий.
Напомним, 13 мая 2017 года с моста на пр. Калинина слетел Renault Logan и рухнул на ж/д пути. Мужчина был сотрудником службы заказа такси "Максим" и вез пассажирок, которых подобрал на улице. Одна из них погибла. Таксиста обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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- Сюжет: Дорожно-транспортные происшествия
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