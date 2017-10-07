В одно и то же место: Kia слетела с моста на пр. Калинина в Барнауле

Сегодня, 10:44.
Происшествия

Ночью 7 октября с моста на пр. Калинина слетел автомобиль Kia. Очевидцы в Barnaul 22 сообщают, что машина снесла ограждение, на месте работали полиция и "скорая".

ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Artym O_o в vk.com/barneos22.
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.
ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.

Свидетели происшествия пишут, что все остались живы. Автолюбители предполагают, что водитель мог не справиться с управлением из-за гололеда и несоблюдения погодных условий.

Напомним, 13 мая 2017 года с моста на пр. Калинина слетел Renault Logan и рухнул на ж/д пути. Мужчина был сотрудником службы заказа такси "Максим" и вез пассажирок, которых подобрал на улице. Одна из них погибла. Таксиста обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров