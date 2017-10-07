В одно и то же место: Kia слетела с моста на пр. Калинина в Барнауле

ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Artym O_o в vk.com/barneos22. ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22. ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22. ДТП на мосту на пр. Калинина. Фото: Дарья Ситникова в vk.com/barneos22.

Свидетели происшествия пишут, что все остались живы. Автолюбители предполагают, что водитель мог не справиться с управлением из-за гололеда и несоблюдения погодных условий.

Напомним, 13 мая 2017 года с моста на пр. Калинина слетел Renault Logan и рухнул на ж/д пути. Мужчина был сотрудником службы заказа такси "Максим" и вез пассажирок, которых подобрал на улице. Одна из них погибла. Таксиста обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека.