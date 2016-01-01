Опять метель: 28 декабря на Алтае будет снежно, тепло и скользко

В Алтайском крае

Переменная облачность, на большей части территории снег, метель, местами в южных районах сильный снег, на дорогах гололедица.

Температура -1 … -6 С., местами до минус -11 С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле

Переменная облачность, временами снег, метель, на дорогах гололедица.

Температура воздуха -2 … -4 С.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём порывы до 8-13 м/с.

В МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, что из-за не особо благоприятных погодных условий, на территории края возможно увеличение числа ДТП. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Красногорском районах, А-322 в Поспелихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Чарышском и Солонешенском районах.