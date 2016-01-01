Опять метель: 28 декабря на Алтае будет снежно, тепло и скользко

28 декабря погода на территории Алтайского края будет теплой и снежной. По прогнозам синоптиков, почти весь край "захватит" метель.
В Алтайском крае
- Переменная облачность, на большей части территории снег, метель, местами в южных районах сильный снег, на дорогах гололедица.
- Температура -1 … -6 С., местами до минус -11 С.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
В Барнауле
- Переменная облачность, временами снег, метель, на дорогах гололедица.
- Температура воздуха -2 … -4 С.
- Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём порывы до 8-13 м/с.
В МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, что из-за не особо благоприятных погодных условий, на территории края возможно увеличение числа ДТП. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Красногорском районах, А-322 в Поспелихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Чарышском и Солонешенском районах.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.