Оренбургский министр, находящийся под домашним арестом, спас тонущую девушку

О подвиге Пивунова стало из сообщения в соцсети "ВКонтакте" в местной группе "Оренбург онлайн". Туда написала мама спасенной девушки. "Очень хочу передать огромное материнское спасибо Пивунову Олегу Игоревичу, спасшему сегодня на пляже Красной площади мою дочь Мазалову Дарью! Побольше бы таких отзывчивых людей и мир бы стал лучше", — написала она.

Местные СМИ выяснили, что речь идет о министре спорта региона Олеге Пивунове, который в настоящее время находится под домашним арестом. Спасенной им девушке 18 лет.

Адвокат Пивунова Юлия Баглай подтвердила это. По словам Баглай, ее подзащитный находится под домашним арестом и имеет право на ежедневные часовые прогулки. Дом, где проживет Пивунов, находится на берегу реки Урал. Во время прогулки вечером в среду чиновник увидел тонущую девушку и бросился на помощь. "В момент происшествия он находился в допустимом территориальном пространстве. В речку прыгнул из крайней необходимости, условия домашнего ареста нарушены не были", — подчеркнула адвокат.

Она также уточнила, что Пивунов отстранен от должности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на период следствия, однако не уволен.

Несколько дней назад Центральный районный суд Оренбурга признал Пивунова виновным по двум эпизодам статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность") и приговорил к штрафу в 400 тыс. рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе в течение одного года. Еще по одной статье — 160 УК РФ "Растрата" — чиновник был оправдан.

Кроме того, в отношении чиновника в настоящее время расследуется еще два уголовных дела — по части 2 статьи 199.1 ("Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере") и части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). В связи с расследованием этих дел чиновник и находится под домашним арестом, пишет znak.com.