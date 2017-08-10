Организатор громкого убийства беременной жительницы Новосибирска уехал на Алтай ради алиби

В Новосибирске Следком передал в суд уголовное дело об убийстве 36-летней владелицы салона красоты Натальи Кононович. Смерть своей бывшей невестки заказал наемным убийцам отец ее экс-мужа. В момент гибели женщина была беременной.
Муж погибшей еще в 2014 году подарил Наталье Кононович и рожденному во время брака с нею сыну квартиру. Также этот новосибирец передал супруге 1/2 долю в праве собственности в отношении земельного участка и находящегося на нём жилого дома. Однако весной 2016 года пара расторгла свои отношения, а малолетний сын остался жить с матерью.
67-летний отец дарителя, пишет Следком, неоднократно угрожал женщине убийством, требуя отдать ему подаренную сыном недвижимость. Но экс-невестка отказывалась. Тогда, как считает СКР, мужчина решил организовать убийство женщины. При этом он знал о ее беременности. Для исполнения убийства бывший свекр привлек двух жителей Ростовской области. Один из них детский тренер по борьбе, второй – его ранее судимый друг. За убийство он обещал им автомобиль "Лексус" и деньги.
Несколько дней киллеры вели слежку за потерпевшей, чтобы разработать план убийства. Злоумышленники решили подложить под шины автомобиля женщины, который она всегда оставляла у дома, металлические шурупы. Так они хотели выманить женщину из автомобиля, чтобы зарезать.
Первую попытку убийства киллеры предприняли 3 октября 2016 года. Организатор этого преступления ради алиби уехал в этот день в Республику Алтай. Но покушение не удалось, так как жертва не заметила сразу, что проколола колесо шурупом и уехала из двора.
Тогда 6 октября один из киллеров просто порезал колеса машины потерпевшей ножом, а когда та вышла из дома и обнаружила поврежденную машину, один из преступников внезапно напал на беременную женщину и стал ее резать, нанеся не менее 10 ударов ножом.
Преступники скрылись с места убийства, и вскоре уехали на родину в Ростовскую область.
Раненная женщина впоследствии скончалась.
Подозреваемых удалось задержать, они были заключены под стражу на время следствия. Бывший свекр жертвы и второй ростовец, непосредственно не убивавшие женщину, не признали своей вины. Подозреваемый в убийстве вину по предъявленному обвинению признал частично, сообщив следователю, что причинять женщине смерть у него и его подельников намерений не было, они желали нанести ей телесные повреждения с целью принуждения к передаче 67-летнему фигуранту дела прав в отношении недвижимого имущества.
Судить фигурантов будут по различным статьям: организация убийства, совершенного в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, по найму, пособничество в убийстве, совершенном по найму, убийство по найму, вымогательство, то есть требование передачи права на чужое имущество под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину.
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