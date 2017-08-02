Организаторы "Евровидения" внесли поправки в регламент конкурса из-за скандала с Самойловой

"Самый неприятный момент был связан с запретом на въезд в страну представителю России Юлии Самойловой. После этого громкого дела и последовавшего решения России проигнорировать мероприятие, ЕВС с 2018 года будет требовать от стран, чтобы в делегациях не было тех, кому запрещено въезжать на территорию принимающего государства", — отмечается в сообщении.

Еще одно изменение в регламенте связано с более строгим соблюдением графика при подготовке к конкурсу (украинская сторона не смогла в него уложиться). В случае нарушений ЕВС будет иметь право разорвать контракт и передать право на проведение "Евровидения" другой стране. Также ЕВС требует от членов национальных жюри абсолютной непредвзятости.

29 июня ЕВС оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" российской участницы. "Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой", — отметили в союзе.

Первому каналу сделали выговор за отсутствие представителя российской делегации на обязательном заседании глав делегаций в Киеве в марте и отказ от трансляции конкурса. В новых правилах конкурса оговаривается, что каждый официальный вещатель конкурса должен обеспечивать трансляции всех этапов "Евровидения".

Интересно, что имя Самойловой изначально не фигурировало в черных списках СБУ и украинского министерства культуры, а персоной нон грата она стала в процессе подготовки конкурса и по результатам проверки Службой безопасности Украины.

Справка

В 2018 году 63-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Лиссабоне (Португалия). Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, а финал должен состояться 12 мая.