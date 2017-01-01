Фотофакты. Шедевры советской архитектуры

Советская архитектура отличалась четкими геометрическими линиями и преимущественно серым цветом. Все детали старались сделать функционально обоснованными. Но некоторые строения оказались настолько оригинальными, что от них глаз нельзя отвести. Предлагаем на них посмотреть.
Всероссийский детский центр "Океан", Владивосток. Фото: fishki.net.
Яхт-клуб ДСО "Труд", Петровский остров, Санкт-Петербург. Фото: fishki.net.
Кинотеатр "Аврора", Краснодар. Фото: fishki.net.
Музей-панорама "Сталинградская битва", Волгоград. Фото: fishki.net.
Гостиница "Аманауз", Домбай, Карачаево-Черкесия. Фото: fishki.net.
Летний театр на острове Юность, Иркутск. Фото: fishki.net.
Выставочный комплекс "Ленэкспо", Санкт-Петербург. Фото: fishki.net.
Выставочный комплекс "Ленэкспо", Санкт-Петербург. Фото: fishki.net.
Обком партии, Москва. Фото: fishki.net.
Институт робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург. Фото: fishki.net.
Экспериментальный одноквартирный дом из пластмассы, Санкт-Петербург. Фото: fishki.net.
Татарский Академический Театр им. Г. Камала, Казань. Фото: fishki.net.
Татарский Академический Театр им. Г. Камала, Казань. Фото: fishki.net.
Вычислительный центр, Грузия, Тбилиси. Фото: fishki.net.
Вычислительный центр, Грузия, Тбилиси. Фото: fishki.net.
Гостиничный комплекс "Дагомыс", Сочи. Фото: fishki.net.
Гостиничный комплекс "Дагомыс", Сочи. Фото: fishki.net.
Гостиничный комплекс "Дагомыс", Сочи. Фото: fishki.net.
Цирк на 3000 мест, Екатеринбург. Фото: fishki.net.
Дом советов, Калининград. Фото: fishki.net.
Источник: Fishki.net
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