Фотофакты. Шедевры советской архитектуры

Советская архитектура отличалась четкими геометрическими линиями и преимущественно серым цветом. Все детали старались сделать функционально обоснованными. Но некоторые строения оказались настолько оригинальными, что от них глаз нельзя отвести. Предлагаем на них посмотреть.

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