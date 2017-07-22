Оригинальные вывески российских заведений

В желании привлечь внимание к своему заведению некоторые предприниматели часто выходят за грань разумного. Но в результате их вывески действительно привлекает внимание — правда, в основном своей нелепостью.

Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Креативные вывески. Фото: trinixy.ru. Источник.