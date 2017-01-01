"Орион" запустил онлайн-кинотеатр

Стоимость подписки на "Кинотеатр" составит 99 рублей в месяц при единовременной оплате за год (1188 рублей) и 199 рублей при оплате подписки на месяц. Списание осуществляется с единого лицевого счета абонента "Телекарты".

Оплатив подписку, абонент получит доступ к фильмам фильмотеки ivi без рекламы и в максимально возможном качестве. При этом платформа сервиса "Телекарта Онлайн", на базе которой реализован "Кинотеатр", позволяет ему воспользоваться остальными преимуществами сервиса. В их числе передача изображения с одного устройства на другое, возможность репоста в социальные сети, просмотр одновременно на трех устройствах, включая смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, smart TV.

По условиям сотрудничества онлайн-кинотеатр ivi будет получать часть дохода от каждого абонента, оплатившего подписку на "Кинотеатр". Прочие условия соглашения не разглашаются.

При выборе партнера для реализации проекта ГК "Орион" руководствовалась в первую очередь объемом предоставляемого пользователям контента, а также гарантией соблюдения всех юридических аспектов трансляции.

Ivi является одним из лидеров российского легального онлайн-кинопроката. Кинотеатр сотрудничает с ведущими отечественными и международными производителями контента, в их числе Warner Brothers, Paramount Pictures, Fox, Sony Pictures, NBC Universal, Disney, BBC, National Geographic, "Мосфильм", "Ленфильм", СТВ, "Базелевс", "Централ Партнершип", Киностудия им. Горького и др.

Кирилл Махновский,

генеральный директор ГК "Орион":

Среди всего разнообразия OTT-сервисов видео по запросу (VOD) является для абонентов одним из самых востребованных на российском рынке. Это тот сервис, за который абоненты действительно готовы платить. И стоимость подписки значительно дешевле билета в кинотеатр. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром мы обеспечим пользователям "Телекарты" доступ к огромному количеству фильмов на любой вкус. Для нас же это дополнительный способ монетизации абонентской базы, что сегодня является одной из основных задач для всех участников рынка платного телевидения.

Александр Макаров,

заместитель генерального директора по вопросам платной дистрибуции и международного развития онлайн-кинотеатра ivi:

Абонентская база "Ориона" насчитывает почти три миллиона абонентов по всей стране, многие из них проживают в небольших городах, где кинотеатра может не быть совсем. Мы с радостью предоставим им возможность устроить кинотеатр дома, выбирая более чем из 50 000 фильмов, сериалов и мультфильмов нашей библиотеки. Уверены, что услуга будет востребована среди абонентов "Телекарты".

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). Компания входит в топ-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).

Ivi – крупнейший онлайн-кинотеатр России, которым пользуется более 27 млн человек ежемесячно. Огромная библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов от всех голливудских студий, а также лучших европейских и российских создателей контента: 70 000 000 часов просмотра в высоком качестве Full HD. Зрителям также доступны оригинальные звуковые дорожки и субтитры. Ivi можно смотреть на всех устройствах – Smart TV, web, Android, iOS и игровых приставках.

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