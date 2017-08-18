Осенью в российских аптеках подорожают лекарства

Осенью россияне почувствуют повышение цен на лекарства на 5-20 процентов. Причина — увеличение затрат импортеров на закупку препаратов за рубежом на 11% по сравнению с 2016 годом, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Федеральной таможенной службы (ФТС).
Глава фармацевтической компании "Аптечная гильдия" Елена Неволина пояснила, что, в первую очередь, повышение цен коснется самых популярных лекарств, в том числе так называемых сезонных. "Цены будут подниматься на самые популярные медикаменты. А так как скоро снова ожидается всплеск сезонных заболеваний — например, гриппа, — то цена будет подниматься именно на лекарства для лечения таких заболеваний. В среднем повышение будет варьироваться от 5% до 20%", — считает Неволина, пишет ura.ru.
Цены на жизненно важные медикаменты не вырастут, потому что они регулируются государством, успокоил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. Росздравнадзор подтвердил информацию. "Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора, в июне 2017 года по отношению к маю в среднем по России розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,4%, закупочные (оптовые) цены — на 0,5%, уровень фактических отпускных цен производителей не изменился", — заявили "Известиям" в министерстве.
В России рост цен на лекарства в три раза превысил инфляцию. Согласно данным Росздравнадзора, лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) за первое полугодие 2017 года подорожали на 7,6%.
Факт
По данным Центробанка инфляция в России с начала 2017 года составила 2,3%.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.