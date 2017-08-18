Осенью в российских аптеках подорожают лекарства

Глава фармацевтической компании "Аптечная гильдия" Елена Неволина пояснила, что, в первую очередь, повышение цен коснется самых популярных лекарств, в том числе так называемых сезонных. "Цены будут подниматься на самые популярные медикаменты. А так как скоро снова ожидается всплеск сезонных заболеваний — например, гриппа, — то цена будет подниматься именно на лекарства для лечения таких заболеваний. В среднем повышение будет варьироваться от 5% до 20%", — считает Неволина, пишет ura.ru.

Цены на жизненно важные медикаменты не вырастут, потому что они регулируются государством, успокоил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. Росздравнадзор подтвердил информацию. "Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора, в июне 2017 года по отношению к маю в среднем по России розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,4%, закупочные (оптовые) цены — на 0,5%, уровень фактических отпускных цен производителей не изменился", — заявили "Известиям" в министерстве.

В России рост цен на лекарства в три раза превысил инфляцию. Согласно данным Росздравнадзора, лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) за первое полугодие 2017 года подорожали на 7,6%.

Факт

По данным Центробанка инфляция в России с начала 2017 года составила 2,3%.