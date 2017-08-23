Ошибочный расчет: сельчанин заплатит 30 тысяч рублей за использование сварочного аппарата

Электрический провод в обход прибора учета обнаружили в доме жителя села Мельниково сотрудники филиала МРСК Сибири (входит ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" во время планового обхода потребителей. От самодельной конструкции была запитана розетка для пользования сварочным аппаратом. По словам хозяев, факт несанкционированного вмешательства в схему энергоснабжения имел цель сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. Получилось все наоборот. Оплата фактически использованных ресурсов согласно заключенному договору и показаниям опломбированного счетчика, т.е. законным путем, была бы несравнимо меньше.

В Алтайэнерго ведется постоянная и активная работа по выявлению нечистых на руку граждан. За семь месяцев текущего года было составлено 500 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Энергетики призывают жителей региона не красть электроэнергию, не срывать пломбы с приборов учета и не подключаться к электросетям самовольно. Это опасно для жизни и здоровья, и большой ущерб для вашего бюджета! Состоять в законных отношениях с энергокомпанией честно и намного дешевле, чем возмещать стоимость украденных киловатт.

Если вам стали известны случаи самовольного подключения к линии электропередачи, сообщите об этом по телефону горячей линии: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована).







