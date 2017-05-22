Оскорбил вдвойне: на алтайской трассе мужчина дал сотруднику ГИБДД мелкую взятку

В Тальменке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Барнаула, которого обвиняют в покушении на мелкое взяточничество.
По версии следствия, обвиняемый хотел избавить сына от ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление неисправным автомобилем. Находясь у служебной машины на 162 км трассы Р-256 в Тальменском районе, он передал инспектору ГИБДД 900 рублей в качестве взятки за то, чтобы он не составлял протокол об административном правонарушении.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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