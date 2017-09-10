Барнаулец не пожелал рассчитаться за товар в магазине и обматерил сотрудников Росгвардии

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ольга Огнева, мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники магазина "Холди Дискаунтер", когда он пытался уйти, не рассчитавшись за приобретенный товар. После требований рассчитаться, он стал вести себя дерзко, агрессивно и вызывающе.

Управляющий магазина вызвал сотрудников нацгвардии, которые потребовали от мужчины выполнить требования сотрудников магазина. В ответ мужчина стал выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью, употребляя при этом оскорбительные слова и выражения в присутствии посторонних лиц, тем самым унижая их честь и достоинство.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что нецензурной бранью выражался безадресно для привлечения внимания людей.

Несмотря на это, суд посчитал его вину доказанной и назначил мужчине штраф в размере 8 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.