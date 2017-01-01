В Бийске мужчина похитил ночью телевизор, ослепив его хозяина фонариком

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого бийчанина, ограбившего хозяина частного дома. Мужчина залез ночью в дом к потерпевшему и, угрожая ему, унес оттуда телевизор.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, ночью к нему в дом проник неизвестный и, ослепив сонного хозяина светом фонарика, грубо приказал ему лежать и не подниматься. Испугавшись за собственную безопасность, хозяин не стал препятствовать незнакомцу и лишь наблюдал, как тот взял телевизор и вместе с ним скрылся в неизвестном направлении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении грабежа задержали ранее судимого 31-летнего бийчанина, в котором потерпевший узнал своего ночного гостя. Мужчину арестовали. Расследование продолжается.
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