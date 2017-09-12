Основатель анонимайзера Tor рассказал, как его программу смогут заблокировать в России

Дэвид Гольдшлаг разработал еще в 1990-е годы технологию, которая легла в основу сети Tor. Специальная маршрутизация сервиса дает возможность анонимного обмена информацией, и пользователи сети не оставляют следов в интернете.

По словам Дэвида, после того как пользователь в браузере вводит адрес сайта, на который хочет попасть, его запрос в зашифрованном виде передается на первый, входной узел – с собственным IP-адресом. Узлов два типа – публичные и непубличные. Российские пользователи Tor чаще всего подключаются к публичным. IP-адреса публичных узлов есть в открытом доступе и регулятор может внести эти IP-адреса и IP-адреса сайтов с расширением .onion в реестр запрещенных и на уровне провайдера ограничить доступ к Tor. По мнению разработчика, это сложно, но технически возможно.

Гольдшлаг в качестве хорошего примера того, как это делается такая блокировка запрещенного контента на национальном уровне, приводит Китай. Также он сказал, что ограничения на уровне провайдеров существуют во многих странах, в том числе в США.