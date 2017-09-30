Основатель WikiLeaks объявил о первой интернет-войне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал конфликт вокруг референдума по вопросу о независимости Каталонии "первой интернет-войной". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По мнению Ассанжа, это связано с тем, что жители и правительство региона используют сеть для организации референдума о независимости. В ответ "испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, занимают здания операторов связи, ведут цензуру сотен сайтов, протоколов передачи данных".
Он также отметил, что "происходящее в Каталонии — крупнейший на Западе конфликт между людьми и властями с момента падения Берлинской стены", пишет Lenta.ru. Ассанж добавил, что в 2017 году используются современные методы, начиная от VPN, прокси-серверов, "зеркал" и зашифрованных чатов до интернет-слежки, цензуры в сети, а также пропаганды с помощью ботов.
Испания переживает острейший политический кризис в современной истории. Власти Каталонии готовят референдум о независимости. Он назначен на 1 октября. Собеседники "Ъ" в испанском правительстве утверждают: голосование вообще не состоится, а его организаторы попадут под суд.
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