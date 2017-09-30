Основатель WikiLeaks объявил о первой интернет-войне

По мнению Ассанжа, это связано с тем, что жители и правительство региона используют сеть для организации референдума о независимости. В ответ "испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, занимают здания операторов связи, ведут цензуру сотен сайтов, протоколов передачи данных".

Он также отметил, что "происходящее в Каталонии — крупнейший на Западе конфликт между людьми и властями с момента падения Берлинской стены", пишет Lenta.ru. Ассанж добавил, что в 2017 году используются современные методы, начиная от VPN, прокси-серверов, "зеркал" и зашифрованных чатов до интернет-слежки, цензуры в сети, а также пропаганды с помощью ботов.

Испания переживает острейший политический кризис в современной истории. Власти Каталонии готовят референдум о независимости. Он назначен на 1 октября. Собеседники "Ъ" в испанском правительстве утверждают: голосование вообще не состоится, а его организаторы попадут под суд.