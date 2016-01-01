Особенные дети ждут новогоднего чуда

И нас, всех, окружающих, нельзя винить в равнодушии, мы иногда просто не знаем о чужой боли, ее не принято показывать. Например, мало кто из вас знал про девочку-Машу Тимофееву с грустными глазами, у которой ДЦП, и мама очень борется за нормальную жизнь долгожданной дочурки. Или про Тимку Шатова, которому пророчили жизнь человека-растения, а он уже вовсю научился держать голову, играет игрушками, сидит с опорой, может передвигаться в ходунках. А сейчас Вы видите информацию, заходите на сайт, помогаете, спрашиваете как у них дела.

Вы просто знайте, что ваше внимание может спасти чью-то маленькую жизнь. Чудо мы творим сами, взрослые, своими волшебными руками.

По статистике, около 1,5 миллионов детей в России имеют диагноз "детский церебральный паралич" (ДЦП). Причина церебрального паралича — поражение двигательных центров или двигательных путей в процессе внутриутробного развития или при родах, чаще всего развивается вследствие кровоизлияния в мозг у недоношенных, родившихся в состоянии асфиксии детей.

Это тяжелое испытание для ребенка и для его родителей. Ведь чтобы ребенок преодолел болезнь, стал полноценным человеком, требуются колоссальные усилия и затраты. По статистике, из таких семей очень часто уходят папы — не выдерживают психологической нагрузки. А мамы вынуждены забыть о работе и все свое время тратить на занятия с ребенком. Да и полной семье не так просто заработать на качественную реабилитацию и оборудование, которые очень дороги.

Маша Тимофеева, 5 лет.

Победить последствия ДЦП можно, но для этого понадобятся годы работы. Потребуется не одна упаковка таблеток, не одна операция, не один массаж. Иногда я получаю вопросы о том, почему родители самостоятельно не могут оплатить курс реабилитации для своих детей. Для сравнения, самый недорогой курс ЛФК на 10 дней стоит от 20 000руб. Помимо этого, покупка лекарств (6-7 тыс. в месяц, минимум), периодически занятия с логопедом и занятия в бассейне с инструктором обойдутся еще тысяч в 12, (ребенок не может ждать год, когда соберутся средства в сборе).

И это не считая обыденных человеческих затрат... кредиты за прошлые реабилитации, съемные квартиры, не у всех ведь есть даже собственное жилье. Когда в семье работает один человек, это тяжело. А когда в семье несколько детей, и тут еще испытание болезнью…

Иногда семья больше не в силах накопить крупные суммы на курсы интенсивных реабилитаций. Когда у ребенка 3-4 я подряд реабилитация, родители хватаются за голову, не знают где брать деньги. Это при том, что заработные платы в обычном городе страны 20 000 максимум, а если брать село, там отнимайте половину. И у разных семей разные затраты, в зависимости от степени тяжести ДЦП. У кого-то это покупка лекарств от эпи- активности, у кого-то от спастики (это такая больная постоянная судорога, которая выкручивает тело). К сожалению, чем взрослее становится ребенок, тем интенсивней и, соответственно, дороже необходимо лечение в реабилитационных центрах.

К сожалению того, что дает для таких деток государство недостаточно... Как правило, это единичный курс раз в год, который не подобран индивидуально, в зависимости от степени тяжести ДЦП, а для всех детей един, который еще нужно дождаться и получить в порядке длинной очереди.

Став мамой, ощущаешь боль и переживания этих родителей острее. Эта дети - настоящие бойцы в войне с тяжёлым заболеванием. Мне так хочется верить в чудеса, что они способны победить болезнь, вырасти и прожить долгую и счастливую жизнь, не быть прикованными к инвалидным креслам.

Чудесам нужна материальная поддержка, таковы реалии нашей жизни... Пусть это будут 100 рублей, но они пойдут на доброе дело! Впереди Новый год и так хочется, чтобы происходили чудеса! ?? ??

Вместе мы можем сделать невозможное! Всё реально, стоит только захотеть!

Даже мелочь в карманах может помочь ребенку!

Двум особенным деткам очень нужна ваша помощь!

Тимур Шатов, 6 лет. Диагноз: ДЦП (детский церебральный паралич), смешанная форма (спастико-гиперкинетическая). Задержка психоречевого и моторного развития. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Сенсоневральная тугоухость 2-3 степени. Частичная атрофия зрительного нерва. Нарушение терморегуляции. Осталось собрать — 43 286 рублей в клинику "Шаг вперед" г. Томск.

Маша Тимофеева, 5 лет. Диагноз: ДЦП (детский церебральный паралич). ЗПМР. ЗПРР (задержка психо - речевого развития). Спастическая дисплегия. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Тяжелое нарушение речи. Астигматизм. Расходящееся косоглазие. Осталось собрать — 118 820 рублей в РЦ "Адели" г. Пенза.

Присоединяйтесь к добрым делам!

Подробная информация о детях, которым необходима помощь:

Группа помощи в "Фейсбуке" (вы можете вступить в группу помощи детям с ограниченными возможностями – благотворительный проект "Добрый день").

Группа помощи в "Инстаграме" (можете подписаться на нашу страничку).

Сайт: www.фандрайзеры.рф.

Реквизиты для помощи:

Реквизиты для перечисления на расчетный счет (для юридических лиц):

Сибирский банк ПАО Сбербанк

Счет: 40817810444052950603

БИК: 045004641

Корр.счет: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

Оказывая помощь – укажите, пожалуйста "Маша" или "Тимур".

Помощь может быть разной - пусть она приносит вам радость!

С искренним уважением, ваша команда благотворительного проекта "Добрый День". (#проектдобрыйдень)