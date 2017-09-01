На Украине предложили прорыть канал, чтобы отрезать Крым от материка

Всего придется прорыть около 4 км, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста, — отмечает автор обращения Станислав Лагуцкий. Он считает, что Россия будет шантажировать Украину новым мостом.

Для связи с Крымом инициатор петиции предлагает установить мост в районе Чонгара. "Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест", — говорится в обращении. Его призыв уже собрал 52 тысячи голосов из 100 тысяч необходимых.

Василий Аксёнов уже давно эту мысль озвучил, написав "Остров Крым" — Надежда Морозова (@bojarynia251) 31 августа 2017 г.

22 августа министерство Украины по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя из-за ограничений судоходства. По мнению экспертов ведомства, "установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью".

Киев направил Москве ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе. Принятые российскими строителями меры связаны с тем, что на вторую половину августа и сентябрь запланирована установка арочных пролетных строений.

29 августа сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу.

Справка

Крымский мост соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина данного сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В июне сообщалось, что работы по строительству выполнены более чем на 50%.