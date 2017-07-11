Осужденный за покушение на Путина попросил у российского президента помилования

Ходатайство Пьянзин еще в мае подал в администрацию колонии строгого режима №26 (поселок Спиридоновка Волжского района Самарской области). Два месяца ушло на его проверку и утверждение. Необходимый комплект документов только на днях поступил в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где сейчас рассматривается, сообщила "Коммерсанту" супруга осужденного.

Осужденный счел необходимым обратиться к Путину лично, поскольку преступление, за которое его осудили в сентябре 2013 года на 10 лет колонии строгого режима, было направлено непосредственно против него.

Заключенный сообщил, что не желал главе государства зла, поскольку никогда не был в России, а Путина видел только по телевизору. А участником заговора, происходившего в Одессе, стал случайно, попав под влияние своих приятелей, двух сбежавших из России чеченцев.

Уже оказавшись в колонии, Пьянзин стал внимательно следить по новостям за деятельностью Путина и понял, что разделяет его позиции. В частности, это касается присутствия России в Сирии. "Все беды этой страны возникли из-за агрессивной политики США, которые пытаются снизить растущее влияние России в мире и приблизить силы НАТО к ее границам",— отмечает осужденный. Также ему стали близки проблемы русскоязычного населения на Украине. Заключенный с гордостью сообщил президенту, что передал несколько своих месячных зарплат в фонд помощи детям непризнанных Донбасских республик.

Администрации колонии в своей характеристике отметила, что осужденный встал на путь исправления, утверждает жена Пьянзина. За четыре года отсидки он не имел взысканий, зато регулярно поощрялся.

Заключенный не пошел по пути условно-досрочного освобождения, так как юристы ему объяснили, что процесс может быть долгим и вначале, очевидно, он сможет претендовать только на смягчение режима содержания. Поэтому Пьянзин решил идти через помилование, пишет znak.com.