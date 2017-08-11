Освободили Вилли: кит, застрявший в устье реки, уплыл во время прилива в Охотское море

Гренландский кит, который застрял на мелководье в устье реки во время отлива в бухте Панкова на острове Большой Шантар Хабаровского края, на свободе.
Известный путешественник Сергей Доля в своем Instagram сообщил, что сотрудники национального парка "Шантарские острова" подключились к спасению 13-метрового китенка. "Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой, — написал Доля. — Сильно рисковали своей жизнью, так как кит начал двигаться и мог их убить хвостом. Настоящие герои! Настоящие мужики!".
Ура! Сотрудники Национального парка Начали действовать. Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой. Сильно рисковали своей жизнью, так как кит начал двигаться и мог их убить хвостом. Настоящие герои! Настоящие мужики! Спасибо всем, кто поддерживал и репостил эту новость! Мы смогли достучаться! Теперь есть шанс, что кит доживет до прилива, который начнется через три часа. Сейчас еще фотографии постараюсь загрузить и добавить в этот пост #mamontcup2017 #Шантары #шантарскиеострова
Сергей Доля также написал о подробностях освобождения китенка: "Кита больше нет. Ночью был сильный прилив и он снялся с мели. Когда вода его полностью накрыла, он подошел к лодке у берега, немного постоял, как будто прощаясь, махнул хвостом и ушел в сторону моря. Было темно и сильный туман, так что ничего снять не получилось, но кит спасся. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за нашего кита".
Глава Минприроды РФ Сергей Донской написал в Facebook: "Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов — кит ушёл из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли"!
Кит вышел устья реки в море в 03.25 по хабаровскому времени.
МЧС России направляло из Хабаровска вертолет Ми-8 со спасателями на помощь киту, пишет znak.com.
Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар каким-то чудом зашел 13-метровый гренландский кит. Не исключено, что туда его загнали касатки. Его жизнь оказалась под угрозой — ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное не в состоянии. В течение дня руководство "Заповедного Приамурья" и нацпарка консультировалось с известными специалистами по спасению морских млекопитающих. На фотографиях, сделанных оказавшимися рядом членами экспедиции Mamont Cup 2017, видно, что кит кровоточит.
Агентство РИА "Новости" уточнило, что кит получил небольшую травму в районе хвоста, когда бил им по дну. "Ранка кровит, но она не опасна для жизни животного", — сообщил собеседник агентства.
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