От Антарктиды откололся айсберг весом 1 трлн тонн

Речь идет о части ледника "Ларсен С", расположенного на юго-западе Антарктики, сообщает BBC.

Вес обломка айсберга составляет 1 трлн тонн, толщина — 200 метров, а площадь — 6 тыс. кв. километров, что эквивалентно площади 2,5 таких мегаполисов, как Москва.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 июля 2017 г.

Распад ледяного шельфа начался в 2014 году, и тогда гляциологи предупреждали, что откалывание айсберга приведет к потере десятой части всего ледника.

По словам экспертов, разлом, вероятно, спровоцировали климатические изменения. За последние 50 лет температура на юго-западе Антарктики выросла на 2,5 градуса.

Если ветер и течение направят айсберг на север Антарктики, то возникнет реальная угроза судоходству. Специалисты надеются, что далеко ледник не отплывет, и будут за ним внимательно наблюдать, пишет "Росбалт".