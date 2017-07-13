От Антарктиды откололся айсберг весом 1 трлн тонн

От самого большого шельфового ледника в Антарктике откололся один из гигантских айсбергов в истории.
Речь идет о части ледника "Ларсен С", расположенного на юго-западе Антарктики, сообщает BBC.
Вес обломка айсберга составляет 1 трлн тонн, толщина — 200 метров, а площадь — 6 тыс. кв. километров, что эквивалентно площади 2,5 таких мегаполисов, как Москва.
Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR— Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 июля 2017 г.
Распад ледяного шельфа начался в 2014 году, и тогда гляциологи предупреждали, что откалывание айсберга приведет к потере десятой части всего ледника.
По словам экспертов, разлом, вероятно, спровоцировали климатические изменения. За последние 50 лет температура на юго-западе Антарктики выросла на 2,5 градуса.
Если ветер и течение направят айсберг на север Антарктики, то возникнет реальная угроза судоходству. Специалисты надеются, что далеко ледник не отплывет, и будут за ним внимательно наблюдать, пишет "Росбалт".
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