От России потребовали 2,3 миллиона долларов за использование здания в Варшаве

Варшавский суд обязал Россию 8,9 миллиона злотых — около $2,3 миллион за использование здания на улице Бобровецкой в Варшаве. Как отмечает местное издание Interia, ответчик не явился на судебное заседание и не изложил свою позицию.
Россия владеет в Польше несколькими объектами недвижимости, некоторые здания и помещения используют на основании договоров. Польская сторона уверена, что на использование некоторых зданий в Варшаве и Гданьске необходимые договоры отсутствовали, из-за чего вводится система оплаты, при нарушении которой Польша может обратиться в суд.
В конце октября 2016 года местный суд также принял решение о взыскании с России еще 7,8 млн злотых ($2 млн) за использование, как считает обвинитель, без договора в 2012–2015 годах другого здания. Польская сторона уверяла, что некоторые объекты дипнедвижимости не оформлены с правовой точки зрения, пишет Газета.ру.
В российском посольстве заявляли, что вопросы такого рода должны обсуждаться в ходе двусторонних переговоров по линии МИД, а вынесение их на рассмотрение суда недопустимо.
"Квартирный вопрос" вставал между Россией и Польшей и в 2015 году, когда арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о выселении генконсульства Польши из занимаемых им зданий за долги в 74 млн рублей. После этого польская сторона потребовала от российского генконсульства выплатить долги по арендным платежам за последние 10 лет на сумму 2,3 миллиона злотых (около 41,6 миллиона рублей по курсу 2015 года).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.