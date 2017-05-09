От России потребовали 2,3 миллиона долларов за использование здания в Варшаве

Россия владеет в Польше несколькими объектами недвижимости, некоторые здания и помещения используют на основании договоров. Польская сторона уверена, что на использование некоторых зданий в Варшаве и Гданьске необходимые договоры отсутствовали, из-за чего вводится система оплаты, при нарушении которой Польша может обратиться в суд.

В конце октября 2016 года местный суд также принял решение о взыскании с России еще 7,8 млн злотых ($2 млн) за использование, как считает обвинитель, без договора в 2012–2015 годах другого здания. Польская сторона уверяла, что некоторые объекты дипнедвижимости не оформлены с правовой точки зрения, пишет Газета.ру.

В российском посольстве заявляли, что вопросы такого рода должны обсуждаться в ходе двусторонних переговоров по линии МИД, а вынесение их на рассмотрение суда недопустимо.

"Квартирный вопрос" вставал между Россией и Польшей и в 2015 году, когда арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о выселении генконсульства Польши из занимаемых им зданий за долги в 74 млн рублей. После этого польская сторона потребовала от российского генконсульства выплатить долги по арендным платежам за последние 10 лет на сумму 2,3 миллиона злотых (около 41,6 миллиона рублей по курсу 2015 года).