От 120 тысяч: эксперты составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Барнаула

Сегодня, 10:38.
Экономика

По самой высокооплачиваемой вакансии Барнаула соискателям предлагают зарплату от 120 тыс. рублей. Такую сумму готовы платить руководителю группы продвижения сайта в Первой объединенной шинной компании, сообщает сайт по поиску работы HeadHunter.

Офис.
Офис. Фото из архива редакции.

В HeadHaner отмечают, что в сентябре 2017 по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года число вакансий выросло на 40%.

При этом среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в Барнауле, составляет 25 тыс. рублей. Если же посмотреть на профессиональные сферы, к которым чаще всего относились дорогие вакансии, то это "Продажи" и "Информационные технологии". Именно тут работодатели размещали больше всего предложений стоимостью от 100 000 и выше, рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО.

Топ-10 вакансий в Барнауле по итогам сентября 2017:

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Компания

1. Руководитель группы продвижения сайта

От 120 000 руб.

ООО Первая Объединенная Шинная Компания

2. Коммерческий директор

От 100 000 руб.

ООО ЖБИ Сибири

3. Заместитель директора по финансовому бизнесу

От 100 000 руб.

Почта России

4. Врач стоматолог-ортопед

От 100 000 руб.

ООО Здравгород

5. Управляющий розничной сети

От 100 000 руб.

Торговый дом "Аскона"

6. Менеджер по продажам

От 80 000 руб.

Жираф

7. Web-программист

От 70 000 руб.

ЗАО Персона Гранта

8. Заведующий гинекологическим отделением / врач - акушер гинеколог

От 60 000 руб.

ГБУЗ КО Мариинская городская больница 

9. Шеф-кондитер

От 55 000 руб.

ИП Sweet Bakery (Козловских Анна Сергеевна

10. Водитель-дальнобойщик

От 50 000 до 80 000 руб.

Импокар
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