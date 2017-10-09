От 120 тысяч: эксперты составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Барнаула

По самой высокооплачиваемой вакансии Барнаула соискателям предлагают зарплату от 120 тыс. рублей. Такую сумму готовы платить руководителю группы продвижения сайта в Первой объединенной шинной компании, сообщает сайт по поиску работы HeadHunter.
В HeadHaner отмечают, что в сентябре 2017 по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года число вакансий выросло на 40%.
При этом среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в Барнауле, составляет 25 тыс. рублей. Если же посмотреть на профессиональные сферы, к которым чаще всего относились дорогие вакансии, то это "Продажи" и "Информационные технологии". Именно тут работодатели размещали больше всего предложений стоимостью от 100 000 и выше, рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО.
Топ-10 вакансий в Барнауле по итогам сентября 2017:
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Компания
|
От 120 000 руб.
|
ООО Первая Объединенная Шинная Компания
|
От 100 000 руб.
|
ООО ЖБИ Сибири
|
От 100 000 руб.
|
Почта России
|
От 100 000 руб.
|
ООО Здравгород
|
От 100 000 руб.
|
Торговый дом "Аскона"
|
От 80 000 руб.
|
Жираф
|
От 70 000 руб.
|
ЗАО Персона Гранта
|
8. Заведующий гинекологическим отделением / врач - акушер гинеколог
|
От 60 000 руб.
|
ГБУЗ КО Мариинская городская больница
|
9. Шеф-кондитер
|
От 55 000 руб.
|
ИП Sweet Bakery (Козловских Анна Сергеевна
|
От 50 000 до 80 000 руб.
|
Импокар
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.