От 120 тысяч: эксперты составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Барнаула

В HeadHaner отмечают, что в сентябре 2017 по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года число вакансий выросло на 40%.

При этом среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в Барнауле, составляет 25 тыс. рублей. Если же посмотреть на профессиональные сферы, к которым чаще всего относились дорогие вакансии, то это "Продажи" и "Информационные технологии". Именно тут работодатели размещали больше всего предложений стоимостью от 100 000 и выше, рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО.

Топ-10 вакансий в Барнауле по итогам сентября 2017: