От вдовы Николая Николаева требуют вернуть в "Зернобанк" более миллиона рублей

Конкурсный управляющий "Зернобанка" требует признать недействительными две сделки, связанные с выплатами денег Николаю Николаеву (в тот момент президенту банка): около 1 млн рублей он получил по основанию "выдача со вклада" и еще 300 тыс. проведены как "выдача наличных со счета с использованием пластиковой карты".

Другие требования конкурсного — применить последствия недействительности сделки: восстановить задолженность "Зернобанка" перед Николаевым (умершим 23 февраля 2016 года от серьезного заболевания). А также взыскать выплаченную сумму с его наследников.

И та, и другая сумма были выданы Николаю Николаеву 9 сентября 2015 года — меньше чем за месяц до отзыва лицензии и назначения временной администрации (а это произошло 24 сентября). К тому времени у "Зернобанка" было много недовольных клиентов, не получивших свои деньги.

Десятки подобных выплат уже признаны в арбитраже недействительными сделками.

К примеру, 12 декабря 2016 года арбитраж вынес подобное решение в связи с перечислением денег со счета барнаульского "Хлебокомбината №5 на счета в других банках — это была зарплата за сентября 2015 года нескольким сотрудникам комбината, общая сумма сделок 5,9 млн рублей. По данным altapress.ru, с этих денег предприятие даже уплатило налоги и страховые взносы. "Хлебокомбинат №5" попытался оспорить решение в апелляции, но проиграл. И сейчас подал кассационную жалобу.

Почему они проигрывают? Считается, что тот, кто в этот период вырвал свои деньги из "Зернобанка", получил необоснованное преимущество перед другими кредиторами, и суд с этими аргументами, как правило, соглашается. Деньги взыскиваются в конкурсную массу, чтобы в дальнейшем удовлетворить интересы кредиторов "по справедливости".

Что касается разбирательств по поводу выплат Николаю Николаеву, то заявление о признании недействительными этих сделок было подано еще в сентябре 2016 года. Однако рассмотрение его было приостановлено: суду поначалу не удалось обнаружить его наследников.

В начале 2017 года в суд таки поступила информация нотариуса, что его наследница - Ольга Николаева (по данным altapress.ru, это его супруга).

А между тем, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, выплаченные Николаеву деньги — это его зарплата. В тот период президент банка уже серьезно болел, деньги нужны были, в том числе, на лечение. Бывший сотрудник "Зернобанка" подтвердил, что зарплата сотрудникам банка перечислялась на вклад в банке.

И вот в конце апреля, после получения сведений о наследниках, суд возобновил разбирательство по заявлению. Судя по материалам суда, конкурсный управляющий намерен обратить взыскание на имущество наследницы — часть дома в барнаульском поселке Пригородный, где, по сведениям altapress.ru, живут родители вдовы Николаева.

В конце апреля была назначена экспертиза. Эксперт должен будет оценить рыночную стоимость этой части дома и доли участка, которая принадлежит наследнице покойного банкира. Следующее заседание по делу назначено на 24 мая.

Интересно, что банкротное дело "Зернобанка" ведет не какой-либо сотрудник "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ), которое после банка назначается конкурсным управляющим. А компания, нанятая агентством по итогам конкурсного отбора среди аккредитованных организаций. По данным АСВ, победителем конкурсного отбора по номинации "юридические консультанты" для "Зернобанка" стала компания "Эксперт" из Ижевска. Ее представители непосредственно и ведут конкурсное производство, находясь в Барнауле.

Справка

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Зернобанка" 24 сентября 2015 года. 7 декабря суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". В реестр требований кредиторов "Зернобанка" включено 1, 047 млрд. рублей.