От заморозков до жары: алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в мае

Средняя температура в мае будет на 1-2 градуса выше нормы, сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как уже сообщалось, с 6 по 9 мая температура воздуха будет от +29 (в субботу) до +16 (во вторник). 10 мая теплая, без осадков погода. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +21...+26 градусов.
По долгосрочному прогнозу среднемесячная температура воздуха в мае в Алтайском крае ожидается +10...+16гр.
Во второй и третьей декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +8…+13 до +4…+9, днём от +20…+25 (местами +31) до +10…+15 градусов.
В середине третьей декады понижение температуры воздуха ночью до +1…+6, местами заморозки 0…-3, днём до +7 +12гр.С. Количество осадков предполагается около нормы и лишь по западу меньше нормы, при норме 25…51мм, в предгорных районах 52…93мм.
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