Отец Ксении Собчак оставил дочери послание на шпиле Петропавловской крепости

О спрятанном письме рассказал заслуженный летчик России Вадим Базыкин в эфире телеканала "Россия 1". В 1995 году пилот поднимал на вертолете отреставрированного ангела к вершине шпиля. За несколько минут до начала операции к нему подошел Собчак и передал письмо для дочери.

По словам Базыкина, в послании для Ксении Собчак политик оставил очень сильные стихи. Якобы политик завещал вскрыть конверт в 2045 году.

Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга. Он умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице "Русь" от острой сердечной недостаточности. Правоохранители рассматривали версию отравления политика, но вскрытие ее не подтвердило, пишет ura.ru.

Ранее телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Она ассоциирует свою кандидатуру с графой "против всех".