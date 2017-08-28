Отец "пьяного мальчика" заявил, что немецкая экспертиза показала ноль алкоголя

Об этом сообщил его отец Роман Шимко перед началом процесса над Ольгой Алисовой, которая совершила смертельный наезд, передает Business FM.

Исследование проводилось в частной клинике "Шаритэ". "Заболеваний — ноль, алкоголя и сахарного диабета — ноль, аутизма не было, разумеется. Это результаты исследования ДНК волос", — сообщил потерпевший.

К услугам зарубежных специалистов родные погибшего ребенка прибегли после того, как местный эксперт, заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, обследовавший жертву аварии, зафиксировал в организме мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 100-200 граммам водки. Следственный комитет возбудил по этому поводу дело по статье "халатность", но обвинение никому до сих пор не предъявлено.

Отец мальчика в очередной раз заявил, что не собирается требовать эксгумации.

Роман Шимко подчеркнул, что "деньги не компенсируют" ему "моральный вред ни в коем случае". Если же он все же подаст иск, то намерен направить взысканную сумму на лечение больных детей. "Моральный вред будет мне компенсирован, если эти деньги пойдут на лечение какого-нибудь больного раком ребенка", — сказал потерпевший.

Ранее следователь Следственного комитета России (СКР) взял подписку о неразглашении материалов уголовного дела "о халатности" экспертов в отношении Романа Шимко — отца "пьяного" мальчика, погибшего в Балашихе.

"Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Также он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела", — заявил адвокат Данильченко, комментируя итоги визита Шимко к следователю.

Адвокат при этом высказал мнение, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований. "Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений", — отметил он.

Справка

Водитель Hyundai Solaris Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего ребенка 23 апреля у дома № 39 в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи. Ей вменяется в вину нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Скандал разразился после того, как в крови у погибшего ребенка экспертиза зафиксировала 2,7 промилле алкоголя. В настоящее время Следственный комитет расследует дело по статье "халатность" в отношении медэксперта.

21 августа в ходе предварительного слушания по делу суд продлил срок ареста Ольги Алисовой до 30 января 2018 года и отказался вернуть дело на доследование.

Факт

Железнодорожный городской суд Подмосковья отложил на 4 сентября процесс по делу жительницы Подмосковья Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь.