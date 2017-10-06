Японец сжёг жену и пятерых детей

Мужчина в возрасте до сорока лет явился в полицию, назвал себя отцом погибших и признался, что он устроил поджог.

Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати. В квартире проживали семеро — пять детей от 3 до 11 лет и двое их родителей.

По данным источника, огонь был быстро потушен, и на месте возгорания были обнаружены тела пятерых человек. Старшая 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась.