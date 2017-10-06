Японец сжёг жену и пятерых детей

Мать и пятеро детей погибли в результате поджога в жилом доме в городе Хитати, Япония. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.
Мужчина в возрасте до сорока лет явился в полицию, назвал себя отцом погибших и признался, что он устроил поджог.
Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати. В квартире проживали семеро — пять детей от 3 до 11 лет и двое их родителей.
По данным источника, огонь был быстро потушен, и на месте возгорания были обнаружены тела пятерых человек. Старшая 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась.
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