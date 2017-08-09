Отказали "Родине": горизбирком не допустил малые партии на выборы

Изначально на участие в выборах в Барнаульскую городскую думу претендовали кандидаты от 10 партий - в составе партсписков и по одномандатным округам: "Достоинства", "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Партии Великое отечество", "Патриотов России", "Родины", "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливой России", "Яблока". "Достоинство выдвинуло" лишь двух человек по округам, остальные партии заявили кандидатов и по спискам, и по округам.

Четыре парламентские партии и "Яблоко" законом освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку для регистрации. Остальные должны были заручиться такой поддержкой. Нарушения при сборе подписей и стали причиной отказа в регистрации. На одномандатных округах эту процедуру из малых партий прошли только по одному кандидату от партий "Патриоты России" и "Партия Великое отечество". Представителям "Достоинства", "Родины", партии пенсионеров отказано в борьбе на округах.

В выборной гонке также намеревались принять участие 8 самовыдвиженцев. По данным избиркома, регистрацию прошли действующий депутат гордумы Андрей Солодилов, экс-депутат краевого парламента Марк Козловский, заместитель гендиректора "Автоколонны №1935" Эдуард Пантелеев. Еще четыре человека не смогли преодолеть эту процедуру.