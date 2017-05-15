Открыть бесплатно расчетный счет в банке реально

Май - один из самых удачных периодов стать клиентом банка - начинаются сезонные акции для желающих открыть расчетный счет в банке!
Банк с 10 мая проводит традиционную акцию "Добро пожаловать!" по бесплатному открытию расчетного счета как рублевого, так и валютного, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со сроком деятельности 6 месяцев и более. В акции участвуют клиенты, которые подключили систему ДБО "Интернет-банк" по тарифам банка.
Участники акции получают бесплатно не только открытие счета, но и первые 3 месяца обслуживания рублевого счета!
Приходите в Банк Акцепт!
Акция продлится до 10 августа 2017 года. Подробности уточняйте у менеджеров банка.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru