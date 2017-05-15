Открыть бесплатно расчетный счет в банке реально

Банк с 10 мая проводит традиционную акцию "Добро пожаловать!" по бесплатному открытию расчетного счета как рублевого, так и валютного, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со сроком деятельности 6 месяцев и более. В акции участвуют клиенты, которые подключили систему ДБО "Интернет-банк" по тарифам банка.

Участники акции получают бесплатно не только открытие счета, но и первые 3 месяца обслуживания рублевого счета!

Приходите в Банк Акцепт!

Акция продлится до 10 августа 2017 года. Подробности уточняйте у менеджеров банка.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru