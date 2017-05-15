Открыть бесплатно расчетный счет в банке реально

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Сегодня, 09:19.
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Май - один из самых удачных периодов стать клиентом банка - начинаются сезонные акции для желающих открыть расчетный счет в банке!

Банк "Акцепт": территория профессионалов.
Банк "Акцепт": территория профессионалов. Фото: архив АО КБ "Акцепт".

Банк с 10 мая проводит традиционную акцию "Добро пожаловать!" по бесплатному открытию расчетного счета как рублевого, так и валютного, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со сроком деятельности 6 месяцев и более. В акции участвуют клиенты, которые подключили систему ДБО "Интернет-банк" по тарифам банка.

Участники акции получают бесплатно не только открытие счета, но и первые 3 месяца обслуживания рублевого счета!

Приходите в Банк Акцепт!

Акция продлится до 10 августа 2017 года. Подробности уточняйте у менеджеров банка.

Акция "Добро пожаловать!".
Акция "Добро пожаловать!"

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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