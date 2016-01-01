Мужчина, открывший в Москве стрельбу по сотрудникам полиции, покончил с собой

Москвич, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции и позже забаррикадировался в квартире на Ельнинской улице, в которой находилась женщина, покончил с собой.
"Подозреваемый покончил жизнь самоубийством, удерживаемая им женщина освобождена", — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Ночью во время проведения неотложных обысков в рамках расследуемого полицией уголовного дела возможный подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома по Ельнинской улице, оказал противодействие полицейским, сообщает "Коммерсант".
При этом мужчина ранил пять человек, три из которых сотрудники полиции.
Впоследствии стрелок укрылся в квартире на 7 этаже 9-этажного дома. На место ЧП для его задержания вызваны дополнительные наряды полиции и Росгвардия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.