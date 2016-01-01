Мужчина, открывший в Москве стрельбу по сотрудникам полиции, покончил с собой

"Подозреваемый покончил жизнь самоубийством, удерживаемая им женщина освобождена", — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Ночью во время проведения неотложных обысков в рамках расследуемого полицией уголовного дела возможный подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома по Ельнинской улице, оказал противодействие полицейским, сообщает "Коммерсант".

При этом мужчина ранил пять человек, три из которых сотрудники полиции.

Впоследствии стрелок укрылся в квартире на 7 этаже 9-этажного дома. На место ЧП для его задержания вызваны дополнительные наряды полиции и Росгвардия.