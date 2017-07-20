Откройте вклад "Выгодное лето" в Банке "Левобережный"

Вклад "Выгодное лето" можно открыть на сумму от 50 000 рублей и на срок 270 дней. Процентная ставка по вкладу в первые 90 дней составит 8,25% годовых, с 91 дня по 180 день – 7,25% годовых, начиная с 181 дня – 6,25% годовых. Дополнительные взносы по вкладу не принимаются, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов каждые 90 дней и по истечении срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. При открытии вклада наличие банковского счета (для перечисления процентов и суммы вклада) обязательно. По окончании срока вклада остаток вклада с процентами перечисляется на отдельный счет "Расчетный".

При открытии вклада "Выгодное лето" до 10 августа 2017 года в Банке "Левобережный" действует акция – клиенты могут получить карту "Мир", на которую будут перечисляться проценты по вкладу и остаток по вкладу после окончания его срока. Обслуживание данной карты Банк "Левобережный" будет осуществлять на льготных условиях: без оплаты годового обслуживания в течение пяти лет и с возможностью неограниченного снятия наличных без комиссии в любых банкоматах на территории России. При этом держателю карты будет доступно участие в программе лояльности – получение кэшбэка за безналичные расчеты по карте. Акция действует во всех офисах Банка "Левобережный" с 10.07.2017 по 10.08.2017. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте Банка.

Кроме того, теперь в Банке "Левобережный" можно открыть вклад в долларах США "Валютный классический". При открытии вклада сроком на 181 день процентная ставка составит 1,5% годовых, на 367 дней – 1,8% годовых. Минимальная сумма вклада – 100 USD. Данный вклад не предусматривает дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада. В случае досрочного расторжения договора накопленные проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. По окончании срока вклада остаток и накопленные проценты перечисляются на отдельный счет в валюте USD.

Все вклады Банка "Левобережный" застрахованы в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.

Справка

Банк "Левобережный" (ПАО) – один из ведущих региональных банков, основан в 1991 году. Его сеть формируют офисы в Сибирском федеральном округе – Новосибирске и районах Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Томске и Барнауле. Банк "Левобережный" имеет рейтинг на уровне "B+" от Fitch Ratings и ruВВВ+ от "Эксперт РА" (RAEX). По итогам 2016 года Банк "Левобережный" включен в рейтинг самых надежных банков России по версии авторитетного экономического журнала Forbes (44 место). Лицензия Банка России №1343.