Отнятые на Алтае у контрабандиста сироты-шимпанзе нашли новый дом

Ставших объектами преступной торговли животных нужно было срочно пристроить, так как в условиях суровой сибирской зимы обезьяны могли бы заболеть и умереть. Новый дом для шимпанзе нашли в Новосибирском зоопарке.

За свою короткую жизнь маленькие шимпанзе успели настрадаться. Контрабандисты отняли их у матерей и держали в тесных клетках. Теперь же у малышей появился настоящий дом, где их кормят молоком из бутылочек, пишет Nsknews.info.

По словам зоологов, малышей шимпанзе в нормальных условиях матери еще бы два года кормили грудью и носили на руках.

Как выяснили ученые, это самец и самочка. Обоим около двух лет, девочка немного постарше. У нее на руке были сломаны два пальца. Первое время маленькие приматы всего боялись, и мальчик все время сидел в клетке. Потом он стал осторожно и ненадолго выходить в вольер, всегда держась за подругу.

Теперь обезьянки уже освоились в вольере: привыкают к людям, играют с игрушками, кутаются в одеяло.

Новых обитателей зоопарка назвали Филимон и Люсьена.

Напомним, что весной 2016 года в Алтайский край также пытались ввезти двух детенышей шимпанзе без сопроводительных документов.