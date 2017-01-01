Отнятые на Алтае у контрабандиста сироты-шимпанзе нашли новый дом

В конце декабря 2016 года алтайские таможенники изъяли у контрабандиста двух шимпанзе. Зверей нарушитель пытался ввезти из Казахстана на территорию нашей страны без должных документов.
Ставших объектами преступной торговли животных нужно было срочно пристроить, так как в условиях суровой сибирской зимы обезьяны могли бы заболеть и умереть. Новый дом для шимпанзе нашли в Новосибирском зоопарке.
За свою короткую жизнь маленькие шимпанзе успели настрадаться. Контрабандисты отняли их у матерей и держали в тесных клетках. Теперь же у малышей появился настоящий дом, где их кормят молоком из бутылочек, пишет Nsknews.info.
По словам зоологов, малышей шимпанзе в нормальных условиях матери еще бы два года кормили грудью и носили на руках.
Как выяснили ученые, это самец и самочка. Обоим около двух лет, девочка немного постарше. У нее на руке были сломаны два пальца. Первое время маленькие приматы всего боялись, и мальчик все время сидел в клетке. Потом он стал осторожно и ненадолго выходить в вольер, всегда держась за подругу.
Теперь обезьянки уже освоились в вольере: привыкают к людям, играют с игрушками, кутаются в одеяло.
Новых обитателей зоопарка назвали Филимон и Люсьена.
Напомним, что весной 2016 года в Алтайский край также пытались ввезти двух детенышей шимпанзе без сопроводительных документов.
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