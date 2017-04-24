Отпразднуйте День Победы вместе с издательским домом "Алтапресс".

Первая площадка заработает с 9.30. На площади перед бывшим кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71) можно будет поучаствовать в конкурсах и викторинах на тему Великой Отечественной войны и получить ценные призы. Также здесь выступят творческие коллективы города.



С 10.30 гостей будут ждать на пл. Сахарова перед Дворцом спорта. Здесь все желающие смогут сфотографироваться в тематических фотозонах, посвященных Дню Победы, а также почтить память героев, спев любимые песни в караоке.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.

Организатор площадок: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения конкурсов и викторин: 09.05.17 г.. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах и викторинах, количестве призов, порядке и месте их получения уточняйте на площадках у менеджеров.