Доступный отпуск в любой точке мира с компанией "Авиафлот".

Зачастую люди не владеют информацией о предложениях летнего турсезона, поэтому отказывают себе в таком отпуске. Сотрудники группы компаний "Авиафлот" ежедневно предоставляют клиентам оперативную и актуальную консультацию об отдыхе за границей и внутри страны и помогают бронировать авиабилеты и туры по выгодной цене. Купить путевку стало доступнее — клиент может сам сформировать заявку из собственных предпочтений.

Покупка путевки в компании "Авиафлот" займет несколько минут. Для начала туристу необходимо определиться с суммой денег, которые он готов потратить на путешествие. Далее на сайте "Авиафлота" он может самостоятельно распланировать тур и отправить заявку в свободной форме. Сотрудники компании оперативно предложат варианты турпутевок и гостиниц, исходя из предпочтений клиента. После этого достаточно только приехать в любой из 17 офисов компании "Авиафлот" и оформить туристический пакет.

Хороший отдых – залог успешного рабочего года. Только тот, кто хорошо отдыхает, может потом хорошо работать. Если финансовые трудности – это единственная причина не лететь отдыхать, то в "Авиафлоте" есть возможность отправиться в путешествие в кредит.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: (3852) 22-66-66



