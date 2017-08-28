Почему в Барнауле вместо асфальта укладывают тротуарную плитку

Городская среда далека от идеала. И это касается даже самых элементарных вещей, таких как тротуары. Где-то их вообще нет. А на многих асфальтированных улицах они быстро приходят в такое состояние, что идти по ним, не глядя под ноги, попросту опасно.
Но благо все чаще мы видим на улицах Барнаула тротуары и даже целые площади, мощеные тротуарной плиткой. О том, почему такой материал выгоден всем — и строителям, и владельцам территорий, и пешеходам — в нашем материале.
Город не должен быть серым
Сейчас в Барнауле доминирует асфальт. Его можно просто и быстро укладывать, он вполне соответствуют принятым стандартам и всем давно привычен. В этом нехитрый секрет популярности этого покрытия.
Но давайте задумаемся: насколько удачно асфальт вписывается в архитектурный ансамбль при благоустройстве современных улиц?
Наш город должен быть не только комфортным и безопасным. Он должен быть еще и эстетичным. К счастью, дизайну городского пространства стали уделять больше внимания.
Приходит понимание: уличная архитектура, лежащая под ногами и выполненная на достойном художественном уровне, должна радовать глаз наравне с элементами архитектуры окружающих зданий.
И в этом отношении нет равных тротуарной плитке.
Проверено поколениями
Впервые плитку для мощения тротуаров начали использовать в Нидерландах. Постепенно это новшество переняли в других странах, в том числе и в России. Санкт-Петербург – яркий пример города, сохранившего образцы исторического мощения и продолжающего эту традицию. Начиная со времен Петра I, принявшего указ о мощении мостовых диким камнем, тротуарная плитка различных фактур не только поддерживает "городской фольклор", но и сохраняет душу петровской эпохи.
Площадь перед Зимним дворцом Екатерины II всегда полна туристов. Перед ярким барокко XVIII века положить асфальт было бы преступлением против культуры. Богатое убранство фасадов органично гармонирует с цветом и фактурой площади, озаряя яркими красками пасмурный Питер.
Перенять наиболее удачные решения в столицах – задача градостроителей других городов.
Почему плитка лучше?
Тротуарная плитка имеет очевидные преимущества перед другими видами покрытий.
- Мощение не требует тяжелой техники для укладки. Локальный ремонт замощенной части тротуара обходится без больших затрат сил и техники.
- Плитка – экологически более чистое покрытие. Асфальтобетонная смесь в своем составе имеет битумные смолы. Они в жару испаряются и попадают в легкие прохожих. Тротуарная плитка не содержит вредных веществ и абсолютно безопасна и для человека, и для окружающей среды. В ее составе – только отсев, песок и цемент.
- Тротуарная плитка в меньшей степени подвержена сезонным погодным воздействиям. Как известно, в межсезонье вода попадает в трещины в асфальте и, замерзая, разрушает его. С плиткой такого не происходит. Целостность каждого отдельного "кирпичика" нарушить крайне сложно: вибропрессованная плитка – это, по своей сути, искусственный камень.
- Еще одно преимущество плитки перед асфальтом – морозостойкость. Согласно проведенным испытаниям в строительной лаборатории, вибропрессованная плитка переживает 200 циклов замерзания.
- Мощение эстетически привлекательно, оно позволяет расширить возможности архитектурно-художественных решений при формировании дизайна городской среды. Разнообразие форм и цветов дает возможность подобрать практически любой вариант подачи. С ее помощью можно составлять необычные рисунки и узоры, которые подчеркнут неповторимый облик каждой отдельной улицы.
Для малых городов укладывать гранитную плитку или натуральный камень – весьма затратное дело, которое попросту не вписывается в их ограниченные бюджеты.
Но рынок сегодня предоставляет иные технологии, уступающие по цене, но не по качеству. Одним из таких примеров может служить технология вибропрессования. С ее помощью плитка становится более прочной, плотной и морозостойкой (по сравнению с популярным сейчас вибролитьем).
Тяжелые нагрузки? – Легко!
Один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае – барнаульский завод "ЖБИ Сибири".
Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.
Плитку полностью изготавливают на немецком оборудовании известной среди строителей и проектировщиков фирмы OMAG. Несмотря на то, что оборудование работает уже более полутора десятка лет, оно и сегодня остается непревзойденным в своем роде.
Основной показатель качества плитки – прочность. И вибропресс нужен именно для того, чтобы ее обеспечить. OMAG, в отличие от аналогов, выдает нагрузку не 50-80 тонн, а ровно 100. Это примерно два загруженных углем ж/д вагона. Под таким давлением плитка принимает нужную форму, получает запас плотности и, как следствие, морозостойкости. Специалисты объясняют: эти показатели неразрывно связаны друг с другом.
Основные этапы производства
- На первом этапе рабочие готовят цементно-песчаную смесь и добавляют в нее цветной пигмент. До этого все инертные материалы проходят входной контроль, а полученная смесь – проверку в лаборатории. Главная задача специалистов – проконтролировать, правильным ли получилось соотношение компонентов.
- Далее смесь попадает в пресс-форму. Здесь она уплотняется на вибростоле под стотонной нагрузкой и обретает свою фактуру. При этом из смеси практически полностью выходит вода. Так "кирпичики" превращаются в искусственный камень.
- Новый ряд изделий выходит на конвейер и направляется в камеру твердения.
- Отвердевшая плитка попадает на камнеукладчик. Он размещает изделия на поддоне и упаковывает их транспортировочной пленкой.
Новая тротуарная плитка уже готова к продаже и отправке на объект.
Факты
– Качественная вибропрессованная тротуарная плитка в пешеходных зонах может эксплуатироваться без ремонта более полувека. Этот показатель в разы превышает характеристики асфальта или бетона, а также не уступает искусственному камню.
– Разнообразие цвета и фактур вибропрессованной тротуарной плитки позволяет создавать индивидуальные комбинации, которые будут эстетично продолжать и подчеркивать привлекательность дома.
– Качественные пигменты заводского изготовления гарантируют яркость цвета. Это значит, что плитка не будет выгорать на солнце.
СПРАВКА
Завод "ЖБИ Сибири" – один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных застройщиков, так и небольших игроков рынка.
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