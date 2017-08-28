Почему в Барнауле вместо асфальта укладывают тротуарную плитку

Но благо все чаще мы видим на улицах Барнаула тротуары и даже целые площади, мощеные тротуарной плиткой. О том, почему такой материал выгоден всем — и строителям, и владельцам территорий, и пешеходам — в нашем материале.

Город не должен быть серым

Город не должен быть серым

Сейчас в Барнауле доминирует асфальт. Его можно просто и быстро укладывать, он вполне соответствуют принятым стандартам и всем давно привычен. В этом нехитрый секрет популярности этого покрытия.

Но давайте задумаемся: насколько удачно асфальт вписывается в архитектурный ансамбль при благоустройстве современных улиц?

Наш город должен быть не только комфортным и безопасным. Он должен быть еще и эстетичным. К счастью, дизайну городского пространства стали уделять больше внимания.

Приходит понимание: уличная архитектура, лежащая под ногами и выполненная на достойном художественном уровне, должна радовать глаз наравне с элементами архитектуры окружающих зданий.

И в этом отношении нет равных тротуарной плитке.

Проверено поколениями

Впервые плитку для мощения тротуаров начали использовать в Нидерландах. Постепенно это новшество переняли в других странах, в том числе и в России. Санкт-Петербург – яркий пример города, сохранившего образцы исторического мощения и продолжающего эту традицию. Начиная со времен Петра I, принявшего указ о мощении мостовых диким камнем, тротуарная плитка различных фактур не только поддерживает "городской фольклор", но и сохраняет душу петровской эпохи.

Площадь перед Зимним дворцом Екатерины II всегда полна туристов. Перед ярким барокко XVIII века положить асфальт было бы преступлением против культуры. Богатое убранство фасадов органично гармонирует с цветом и фактурой площади, озаряя яркими красками пасмурный Питер.

Перенять наиболее удачные решения в столицах – задача градостроителей других городов.

Почему плитка лучше?

Тротуарная плитка имеет очевидные преимущества перед другими видами покрытий.

Мощение не требует тяжелой техники для укладки. Локальный ремонт замощенной части тротуара обходится без больших затрат сил и техники.

Плитка – экологически более чистое покрытие. Асфальтобетонная смесь в своем составе имеет битумные смолы. Они в жару испаряются и попадают в легкие прохожих. Тротуарная плитка не содержит вредных веществ и абсолютно безопасна и для человека, и для окружающей среды. В ее составе – только отсев, песок и цемент.

Тротуарная плитка в меньшей степени подвержена сезонным погодным воздействиям. Как известно, в межсезонье вода попадает в трещины в асфальте и, замерзая, разрушает его. С плиткой такого не происходит. Целостность каждого отдельного "кирпичика" нарушить крайне сложно: вибропрессованная плитка – это, по своей сути, искусственный камень.

Еще одно преимущество плитки перед асфальтом – морозостойкость. Согласно проведенным испытаниям в строительной лаборатории, вибропрессованная плитка переживает 200 циклов замерзания.

Мощение эстетически привлекательно, оно позволяет расширить возможности архитектурно-художественных решений при формировании дизайна городской среды. Разнообразие форм и цветов дает возможность подобрать практически любой вариант подачи. С ее помощью можно составлять необычные рисунки и узоры, которые подчеркнут неповторимый облик каждой отдельной улицы.

Для малых городов укладывать гранитную плитку или натуральный камень – весьма затратное дело, которое попросту не вписывается в их ограниченные бюджеты.

Но рынок сегодня предоставляет иные технологии, уступающие по цене, но не по качеству. Одним из таких примеров может служить технология вибропрессования. С ее помощью плитка становится более прочной, плотной и морозостойкой (по сравнению с популярным сейчас вибролитьем).

Тяжелые нагрузки? – Легко!

Один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае – барнаульский завод "ЖБИ Сибири".

Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.

Плитку полностью изготавливают на немецком оборудовании известной среди строителей и проектировщиков фирмы OMAG. Несмотря на то, что оборудование работает уже более полутора десятка лет, оно и сегодня остается непревзойденным в своем роде.

Основной показатель качества плитки – прочность. И вибропресс нужен именно для того, чтобы ее обеспечить. OMAG, в отличие от аналогов, выдает нагрузку не 50-80 тонн, а ровно 100. Это примерно два загруженных углем ж/д вагона. Под таким давлением плитка принимает нужную форму, получает запас плотности и, как следствие, морозостойкости. Специалисты объясняют: эти показатели неразрывно связаны друг с другом.

Основные этапы производства

На первом этапе рабочие готовят цементно-песчаную смесь и добавляют в нее цветной пигмент. До этого все инертные материалы проходят входной контроль, а полученная смесь – проверку в лаборатории. Главная задача специалистов – проконтролировать, правильным ли получилось соотношение компонентов. Далее смесь попадает в пресс-форму. Здесь она уплотняется на вибростоле под стотонной нагрузкой и обретает свою фактуру. При этом из смеси практически полностью выходит вода. Так "кирпичики" превращаются в искусственный камень. Новый ряд изделий выходит на конвейер и направляется в камеру твердения. Отвердевшая плитка попадает на камнеукладчик. Он размещает изделия на поддоне и упаковывает их транспортировочной пленкой.

Новая тротуарная плитка уже готова к продаже и отправке на объект.

Факты

– Качественная вибропрессованная тротуарная плитка в пешеходных зонах может эксплуатироваться без ремонта более полувека. Этот показатель в разы превышает характеристики асфальта или бетона, а также не уступает искусственному камню.

– Разнообразие цвета и фактур вибропрессованной тротуарной плитки позволяет создавать индивидуальные комбинации, которые будут эстетично продолжать и подчеркивать привлекательность дома.

– Качественные пигменты заводского изготовления гарантируют яркость цвета. Это значит, что плитка не будет выгорать на солнце.

СПРАВКА

Завод "ЖБИ Сибири" – один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных застройщиков, так и небольших игроков рынка.

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