Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий

В марте 2014 года Василия Юрченко уволили с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия". В мае против него возбудили уголовное дело: сначала о халатности, которое отменили, а затем, — о превышении полномочий. По версии обвинения, Юрченко своими действиями нанес вред принадлежавшему Новосибирской области ОАО "ГазТрансКом", которое в результате недополучило доход в размере не менее 14 миллионов рублей.

"Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление",— сказала судья Алла Веселых, оглашая приговор. По ее словам, подсудимый, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб компании "ГазТрансКом" и неопределенному кругу лиц, "совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий", дав письменное указание директору "ГазТрансКома" отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией.

Обвинение просило приговорить Юрченко к четырем годам колонии. Выступая с последним словом, он заявил, что считает дело сфальсифицированным, а его вину бездоказательной. Обвинение, по его словам, "зиждется на предположениях и домыслах".