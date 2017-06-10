Отток капитала из России ускорился более чем в два раза

Регулятор отмечает, что апреле и мае отток капитала существенно замедлился. "В структуре чистого вывоза капитала, в отличие от предыдущего года, доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств. Прочие секторы, привлекая средства в экономику, напротив, обеспечивали чистый ввоз капитала", - говорится в сообщении.

По оценке Банка России, в январе-мае 2017 года положительное сальдо текущих операций платежного баланса выросло в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сообщении регулятора говорится, что этот показатель составил $ 27 млрд.

"Российская газета" приводит слова замглавы Минфина Владимира Колычева о том, что ведомство по итогам 2017 года ожидает сравнительно небольшой отток капитала из России - около 1,5% ВВП. Однако зампред ЦБ Ксения Юдаева сказала, что регулятор может пересмотреть свой прогноз по оттоку капитала на 2017 год в сторону увеличения.