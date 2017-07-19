Отцу "пьяного мальчика" запретили разглашать материалы уголовного дела

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Сегодня, 10:46.
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Следователь Следственного комитета России (СКР) взял подписку о неразглашении материалов уголовного дела "о халатности" экспертов в отношении Романа Шимко — отца "пьяного" мальчика, погибшего в Балашихе, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виктора Данильченко.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь. Фото: СС0.

"Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Также он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела", — заявил Данильченко, комментируя итоги визита Шимко к следователю.

Адвокат при этом высказал мнение, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований. "Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений", — отметил он.

6 июля отца "пьяного" мальчика из Балашихи Романа Шимко признали потерпевшим по делу о халатности экспертов, давших заключение о присутствии в организме его погибшего в ДТП шестилетнего сына Алексея алкоголя, пишет polit.ru.

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