Отцу "пьяного мальчика" запретили разглашать материалы уголовного дела

"Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Также он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела", — заявил Данильченко, комментируя итоги визита Шимко к следователю.

Адвокат при этом высказал мнение, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований. "Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений", — отметил он.

6 июля отца "пьяного" мальчика из Балашихи Романа Шимко признали потерпевшим по делу о халатности экспертов, давших заключение о присутствии в организме его погибшего в ДТП шестилетнего сына Алексея алкоголя, пишет polit.ru.