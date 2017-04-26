Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла группа, связанная с "Аль-Каидой"

Группировка "Катиба аль-Имам Шамиль" ("батальон имама Шамиля") взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля, пишет РБК.
Эта ранее не известная группировка исламских радикалов связанна с "Аль-Каидой" (запрещенной в России террористической сетью).
Напомним, в результате теракта в метро погибли 16 человек, включая террориста-смертника. Террористы сообщили, что нападение совершил Акбарджон Джалилов, получивший прямой приказ от главаря "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Они потребовали вывода российских войск из Сирии, пригрозив новыми терактами.
Сведений о группировке "Катиба аль-Имам Шамиль" в Сети практически нет. Марокканское издание Ani утверждает, что банда была создана вскоре после начала российского участия в сирийском конфликте. Якобы она названа в честь ликвидированного российскими спецслужбами международного террориста Шамиля Басаева.
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